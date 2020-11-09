تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في العراق

2020/11/09 | 23:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات احوال الطقس، الاثنين، إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في كافة المدن خلال اليومين او الثلاثة المقبلة، فيما تشهد البلاد حالة أخرى اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقال المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، في تدوينة نشرها عبر حسابه بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (9 تشرين الثاني 2020)، ان "تطورات حالة الطقس تشير الى :

1- تستمر معنا حالة عدم الاستقرار في كافة المدن خلال اليومين او الثلاثة ايام المقبلة .

2- السحب ركامية ناتجة من حمل حراري عالي وفروقات رأسية واضحة بين سطح الارض والطبقات العليا ينتج عنها هطولات متفاوتة بين مكان وآخر .

3- كما توضحه الخرائط ان باقي مدن الجنوب ستتأثر يوم غد الثلاثاء بهطولات خفيفة الى معتدلة من الامطار الرعدية مع استمرارها في باقي المدن .

4- جميع المناطق مشمولة بالامطار لكن بفترات متفاوتة وهذا حال الامطار في الشهر الانتقالي، ولايستبعد الغزارة في اماكن .

5- (الخارطة) كلما تعمق التيار النفاث نحو الجنوب اكثر كلما امتدت الحالة لتشمل مناطق عديدة من شبه الجزيرة العربية لكون التيار العلوي يعتبر المحرك او (الواسطة) التي تسير عليها المنخفضات الجوية في حركتها .

- متى تنتهي الحالة؟

مع ساعات نهار يوم الجمعة تبدأ الحالة بالضعف في شمال ووسط البلاد وتهب رياح شمالية غربية تسبب انخفاض درجات الحرارة خصوصا خلال ساعات الليل حيث تكون الاجواء (باردة).

اما مدن الفرات الاوسط والجنوب فيستمر تأثير الحالة الممطرة فيها لغاية المساء او بعد الظهر حيث تبدأ رياح الشمال بالتأثير لتعلن نهاية الحالة الجوية يصاحبها انخفاض قليل بدرجات الحرارة.



هل هناك حالة اخرى.



نعم يوم الاحد".

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