دراسة: عيون البشر قد تكون مقاومة لعدوى كورونا

2020/11/10 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة أجراها باحثون من كلية الطب في جامعة واشنطن في سانت لويس، أن العيون البشرية قد تكون لديها القدرة على مقاومة فيروس كورونا المستجد.

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