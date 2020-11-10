السفير السعودي: المملكة تحرص على بناء علاقات متينة واستراتيجية مع العراق

2020/11/10 | 00:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير السعودي لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمري، الاثنين، ان حرص المملكة على بناء علاقات متينة واستراتيجية مع العراق، مشيرا الى ان العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية.وقال الشمري بحسب الوكالة الرسمية السعودية، بمناسبة … Readmore

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