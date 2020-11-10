2020/11/10 | 00:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليصعد "داو جونز" بأكثر من 800 نقطة، مع إشارات إيجابية بشأن لقاح كورونا.

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