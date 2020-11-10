الكعبي والشباب النيابية يبحثان وضع اللمسات الأخيرة على قانون الاتحادات

2020/11/10 | 00:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألتقى حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب في مكتبه الرسمي، بالنائب عباس عليوي رئيس اللجنة الشباب والرياضة لوضع اللمسات الاخيرة على قانون الاتحادات والاندية الرياضية.

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