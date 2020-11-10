"في ذكراها الأولى".. رويترز: عقوبات أميركية متوقعة على قامعي مظاهرات إيران 

2020/11/10 | 00:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عقوبات، الأسبوع المقبل، على أفراد إيرانيين شاركوا في قمع المظاهرات المعارضة للحكومة، العام الماضي، وفقا لما ذكرته ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، الإثنين.

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