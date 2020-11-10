وزير الدفاع المقال عن ترامب: لم أكن يوماً من الذين يقولون نعم دائماً

2020/11/10 | 00:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال وزير الدفاع الأمريكي {المقال} مارك إسبر، في مقابلة نشرت اليوم إنه لم يكن "يوما ضمن الأشخاص الذين يقولون نعم كل الوقت"، في إشارة للرئيس دونالد ترامب.

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