السعودية: نسعى للتعاون مع الكاظمي بشأن المنطقة وطرحنا استثمارات ضخمة على العراق

2020/11/10 | 00:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد سفير السعودية لدى العراق، عبد العزيز الشمري، أن العلاقات بين البلدين، شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية بتوجيه من قيادة المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في عودة العراق الى القيام بدوره في خدمة القضايا العربية والإسلامية.

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