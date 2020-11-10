موسكو تسجل 68 وفاة جديدة بكورونا

2020/11/10 | 00:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 68 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، مقابل 72 أمس الأحد.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 68 حالة.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت إلى 7429 شخصا، بعد 7361 شخصا في الإحصائية السابقة.

وتعتبرموسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 475166 إصابة مؤكدة، بينها 343226 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الاثنين 6879 حالة وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة إلى أقل من 600.

المصدر: RT

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