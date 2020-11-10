"وزير ومستشار في حملة ترامب".. كورونا يصيب عددا من المسؤولين الأميركيين 

2020/11/10 | 01:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل إعلام أميركية إصابة وزير الإسكان والتطوير الحضري في الولايات المتحدة، بين كارسون بفيروس كورونا المستجد، بينما نقلت رويترز عن مصدر مطلع إصابة مستشار حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالفيروس.

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