مقتل جندي وإصابة آخر بنيران قناص غربي هيت

2020/11/10 | 01:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، بمقتل جندي وإصابة آخر بنيران قناص غربي مدينة هيت.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "سيطرة أمنية تقع غربي مدينة هيت، تعرضت قبل قليل إلى إطلاق نار من قبل قناص مجهول المصدر".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاستهداف أسفر عن مقتل عنصر بالجيش وإصابة آخر".

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