جبهة الإنقاذ ترد على

2020/11/10 | 01:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ردت جبهة الإنقاذ والتنمية، على "فضيحة جديدة تليق بالصغار قيمة وخلقا، كانت وراء تسريب متعمد لوثائق تتعلق بالمبالغ المصروفة في مجلس النواب خلال فترة رئاسة أسامة عبد العزيز النجيفي للمجلس".

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