ترمب والترمبية: إلى متي يستمر تأثير الرئيس ترمب الذي غير الحزب الجمهوري. - مهند طالب الحمدي

2020/11/10 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مهند_طالب_الحمدي أصبحت مطالبة الليبراليين للناخبين الأمريكان بالتخلي عن الرئيس دونالد ترمب وبرنامجه الشعبوي من كليشيهات وسائل الإعلام الليبرالية المملة.



ومع فوز المرشح الديمقراطي السيد جوزيف بايدن بالرئاسة، فإنه من الصعب القول بأنها قد حققت ما تصبو إليه.



ينظر الرئيس ترمب إلى خسارة محاولته لتحقيق إعادة انتخابه من خلال حصوله على ثاني أكبر عدد من الأصوات على الإطلاق في تاريخ الانتخابات الأمريكية.



يبدو أنه حقق ......





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