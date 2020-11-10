أرمينيا تعلن توقيع اتفاق لوقف الحرب مع أذربيجان

2020/11/10 | 02:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشنيان، الثلاثاء، توقيع اتفاق مع قادة روسيا وأذربيجان من أجل إنهاء الحرب.

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