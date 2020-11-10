التوجيه -التربوي- القسري - حسن أحراث

2020/11/10 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث المسار المهني طريق مسدود (يا ولدي)..يتعلق الموضوع بتوجيه بعض تلميذات وتلاميذ السنة السادسة ابتدائي الى السنة أولى ثانوي إعدادي "مسار مهني"، شريطة تجاوزهم عتبة النجاح (خمسة من عشرة) كباقي زملائهم/هن.قد يُطرح سؤال مشروع: ما هو معيار اختيار هذا المسار؟ وربما السؤال الأكثر أهمية/مشروعية: من يُوجَه الى هذا المسار؟أولا، المهمة بعيدة عن مسؤولية أطر التوجيه التربوي.



لأنهم ببساطة لا يُشاركو ......





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