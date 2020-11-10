روزنامة الأسبوع أَصْوَاتٌ لَا تُهَادِن! - كمال الجزولي

2020/11/10 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي الإثنينفي الثلاثين من أكتوبر المنصرم (2020م)، أصدرت اللجنة الاقتصاديَّة لقوى الحريَّة والتَّغيير أخطر بياناتها طرَّاً، كونه يكشف عن بلوغ التَّنافر بين حكومة حمدوك وحاضنتها السِّياسيَّة المفترضة ـ «قحت» أقصى تمظهراته في ما يتَّصل بالمعضلتين اللتين تعترضان عمليَّة الانتقال، وتهدِّدان الثَّورة ذاتها، من ثمَّ، بالانتكاس، وربَّما بالانهيار الشَّامل: أسعار الوقود، والأوضاع المعيشيَّة للجَّماهير! ففي ......





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