2020/11/10 | 02:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، عن رفع دعوى قضائية ضد نظام التصويت عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة ترامب ترفع دعوى قضائية على نظام التصويت في بنسلفانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة ترامب ترفع دعوى قضائية على نظام التصويت في بنسلفانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).