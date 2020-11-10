2020/11/10 | 03:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحمت حشود من المتظاهرين الغاضبين، فجر الثلاثاء، مقرّ الحكومة في يريفان احتجاجاً على الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، لوقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتجاجا على الاتفاق "المؤلم".. متظاهرون يقتحمون مقر الحكومة الأرمينية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتجاجا على الاتفاق "المؤلم".. متظاهرون يقتحمون مقر الحكومة الأرمينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).