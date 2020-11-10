"طردناهم طرد الكلاب".. أذربيجان تعلق على اتفاق وقف الحرب مع أرمينيا

2020/11/10 | 03:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، فجر الثلاثاء، أنّ الاتفاق الذي أبرمته بلاده مع أرمينيا بوساطة روسيا لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ الانفصالي هو "وثيقة استسلام".

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