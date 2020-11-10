فرنسا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/11/10 | 04:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلن مدير هيأة الصحة في فرنسا جيروم سالومون، تسجيل 551 وفاة، و20155 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

و أكد سالومون أنه بذلك يقفز إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و807479 حالة، وهو رابع أكبر إجمالي في العالم.

وقال: "لقد وصل إجمالي وفيات الفيروس في البلاد إلى 40987 حالة".

المصدر: RT

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