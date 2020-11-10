وزارة العدل الأميركية تسمح بالتحقيق في

2020/11/10 | 04:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمح المدعي العام الأميركي وليام بار للمدعين العامين الفيدراليين الاثنين بمتابعة التحقيقات في المخالفات المفترضة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

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