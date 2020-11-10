داعش يختطف أربعة أشخاص غربي محافظة الأنبار العراقية

2020/11/10 | 05:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر أمني في شرطة الأنبار، عن قيام مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي باختطاف أربعة أشخاص من قرية الناظرة 15 كم جنوب الرطبة وهم من أبناء عشيرة البو عيسى،

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