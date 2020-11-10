2020/11/10 | 06:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA"، الإثنين، ترخيصا للاستخدام الطارئ لعقار مخصص لعلاج الإصابات بفيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "إيلي ليلي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأول من نوعه.. FDA ترخص استخدام عقار في علاج كورونا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأول من نوعه.. FDA ترخص استخدام عقار في علاج كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).