رويترز: العراق يرفع أسعار نفطه في الأسواق الآسيوية

2020/11/10 | 07:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت السلطات العراقية، الثلاثاء، سعر مبيعاتها في الأسواق الآسيوية لشهر ديسمبر لكل من "خام البصرة" الخفيف والثقيل، وفقا لوثيقة اطلعت وكالة رويترز عليها، الثلاثاء.

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