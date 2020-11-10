ذبائح وإطلاق نار.. ضبط مخالفين للحجر الصحي في الأردن

2020/11/10 | 07:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام أردنية، الإثنين، إن قوات الأمن تمكنت من توقيف عدد من المخالفين لقواعد الحجر الصحي المفروضة بالبلاد لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

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