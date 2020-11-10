2020/11/10 | 08:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رفعت حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعوى قضائية تزعم أن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا، "يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة ترامب تشكك بتصويت البريد في بنسلفانيا وترفع دعوى قضائية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة ترامب تشكك بتصويت البريد في بنسلفانيا وترفع دعوى قضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).