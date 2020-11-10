2020/11/10 | 08:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} استقبل مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، نبأ لقاح للوقاية من فيروس كورونا تطوره شركة فايزر باعتباره "أمرا عظيما" وقال إن الولايات المتحدة قد يكون لديها جرعات لقاح جاهزة قبل نهاية العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاوتشي يتحدث عن لقاح كورونا "الواعد".. وموعد توزيعه) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فاوتشي يتحدث عن لقاح كورونا "الواعد".. وموعد توزيعه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).