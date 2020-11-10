لماذا يعتبر العراق من اسوأ بلدان العالم في أنشطة الأعمال ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/11/10 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في تقرير سابق للبنك الدولي, أُدرج العراق في ذيل قائمة البنك كونه من أسوأ دول العالم في أنشطة الأعمال , واستند التقرير في هذا التقييم إلى أن العراق ما زال يواجه صعوبات وتحديات تشكل عائقا أمام نهوضه في ظل حكومات عاجزة .وتتمثل هذه التحديات بـ :-1.تدهور الوضع الأمني والسياسي .2.



تفشي الفساد المالي والاداري وعدم التمكن من مواجهته .3.



تدهور النشاط الاقتصادي عموما .4.



الحرب على الارها ......





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