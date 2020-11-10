2020/11/10 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني ما يجري بالگرگرات من قبل البوليساريو غير مقبول ، ويتعارض كلياً مع القانون الدولي ...



فانْ ترسل البوليساريو جماعة من الاتباع ( المدنيين ) لإغلاق المعبر ، وامام انظار مجلس الامن من خلال " المينورسو ) ، يعتبر عملا شادا عن الأعراف الدولية ، لانه بلطجة مفضوحة ومدانة ...لكن من يتحمل مسؤولية ما يجري بالمعبر ؟كل الأطراف تلقي باللوم على الطرف الاخر الذي تحمله المسؤولية ..



لكن من المسؤول الحقيقي عن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من يتحمل مسؤولية ما يجري بالگرگرات ؟ - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من يتحمل مسؤولية ما يجري بالگرگرات ؟ - سعيد الوجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).