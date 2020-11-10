فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية في الأردن

2020/11/10 | 08:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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عمان - واع

أفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء، بفتح مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية في الأردن.

وذكر المراسل أن "الهيأة المستقلة للانتخابات في الأردن أعدت خطة لسير الانتخابات بشكل ناجح ومن ضمنها التعاون والمشاركة مع نقابة المحامين الأردنيين واختيار (1027) محامياً ومحامية من أصحاب الخبرة ليكونوا مراقبين للانتخابات ،بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وعدد من ممثلي الأحزاب.

وأوضح أن "عدد مراكز الاقتراع بلغ (1824) مركزاً موزعة على (23) دائرة انتخابية في عموم المملكة"، مشيراً إلى أنه "شارك في تنفيذ الخطة الأمنية هذا العام أكثر من 45 الفاً من مرتبات الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني والشرطة النسائية سيشاركون في توفير الأمن خلال الانتخابات".

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