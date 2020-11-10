البياتي: البرنامج الحكومي مازال غامضا وقد يخضع للسيطرة الأميركية

2020/11/10 | 08:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين المحلل السياسي كامل البياتي ان البرنامج الحكومة لم يطبق منه شيء على ارض الواقع بل تفاقم الوضع اكثر من السابق، لافتا الى ان جميع المؤشرات تؤكد ان الوضع نحو الأسوأ منذ زيارة الكاظمي الى واشنطن.

وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “سياسة الحكومة مازالت غامضة وخاصة مايتعلق بالبرنامج الحكومة الذي يؤكد على ضرورة اجراء الانتخابات المبكرة وحل الازمة المالية واجراء الإصلاحات الاقتصادية”.

وأضاف ان “الكثير من المتغيرات بدأت تظهر في أداء الحكومة بعد زيارة الكاظمي الى واشنطن، وقد تكون إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد وضعت مساراً لابقاء حكومة الكاظمي في السلطة شريطة تطبيقها للسياسة الأميركية”.

وبين ان “معظم النواب لديهم انشغال بالمكاسب الانتخابية والترويج لانفسهم للفوز بمقاعد البرلمان مرة أخرى، متناسين الانهيار السياسي والاقتصادي الذي تعيشه الحكومة بفعل سياساتها الخاطئة”.



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