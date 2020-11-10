"ساعتان للمحجورين وإجراءات مشددة".. الأردن ينتخب وسط انقسام حول خطر كورونا

2020/11/10 | 08:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت صناديق الاقتراع أبوابها، اليوم الثلاثاء، للتصويت في الانتخابات النيابية الأردنية، التي علت فيها صور المرشحين وخفّت الأحاديث السياسية والتجمعات الحوارية، بعدما سيطّرت جائحة فيروس كورونا المستجد على الشارع الأردني الذي يخشى من موجة التفشي الثانية لكوفيد - 19.

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