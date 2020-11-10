طائرة اسرائيلية تحلق فوق مكة المكرمة

2020/11/10 | 08:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن طائرة إسرائيلية حلقت فوق مكة المكرمة خلال رحلتها إلى الهند.

جاء ذلك في تغريدة لمحرر شؤون الطيران بالصحيفة إيتاي بلومنتال، أعادت نشرها يديعوت أحرونوت بحسابها على تويتر.

وكتب بلومنتال “جميل جدا: طائرة إسرائيلية أقلعت أمس من مطار بن غوريون (بتل أبيب) إلى الهند عبر إثيوبيا ولم تتنازل عن زيارة سماء مدينتي جدة ومكة في السعودية.

وأرفق الصحفي الإسرائيلي التغريدة بتوثيق لإحدى شركات تتبع حركة الطائرات، يظهر تحليق الطائرة في مسار مستقيم فوق البحر الأحمر قبل أن تجنح يسارا وتمر فوق مدينتي جدة ومكة المكرمة.

في حين لم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية حول الأمر.



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