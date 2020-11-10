بالرغم من تذبذب الطلب.. العراق يرفع أسعار نفطه على “أكبر زبائنه”

2020/11/10 | 08:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حدد العراق سعر مبيعاته من النفط في الأسواق الآسيوية لشهر كانون الاول المقبل، لكل من خام البصرة الخفيف والثقيل، حيث سيبلغ سعر برميل “البصرة لايت” 45 سنتا للبرميل، في ديسمبر أي أعلى من معدل الأسعار المحددة لخام دبي وعمان، وأكثر بـ 15 سنتا من سعر الشهر السابق.

وحدد سعر “البصرة الثقيل” لديسمبر، بأقل من 95 سنتا مقارنة بأسعار خام دبي/عمان، وأعلى بعشر سنتات مقارنة بالشهر السابق، وفقا لوثيقة نشرتها رويترز.

ويحتل العراق بحسب اخر احصائية، المركز الثاني في قائمة اكبر الدول المصدرة لنفطها إلى الصين بعد روسيا.

وكانت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) قد أعلنت في وقت سابق أنها تخطط لإطلاق درجة ثالثة لتصدير النفط الخام تسمى “البصرة المتوسط” في يناير المقبل.

وسيتم إنشاء الخام الجديد، متوسط الكبريت، من خلال تقسيم إنتاج خام “البصرة لايت” الحالي إلى درجتين، بحسب وكالة رويترز.

يذكر أن “البصرة لايت” سيسجل حوالي 33 درجة بعد الانقسام على مقياس “API gravity” (مؤشر لمقارنة كثافة النفط الخام بالمياه)، بينما سيصل خام “البصرة المتوسط” حوالي 29 درجة.

وكالة رويترز نقلت عن مصادرها قولهم إن جاذبية خام “البصرة” ستكون مماثلة لخام “الشاهين” القطري.

يحتوي خام البصرة الثقيل الحالي، الذي تم إنتاجه عام 2015، على جاذبية API تبلغ حوالي 24 درجة.



وتعتبر الدرجات ذات رقم الجاذبية الأقل أثقل وتميل إلى إنتاج كميات أقل من البنزين والديزل عند تكريرها.

ويمثل خام البصرة، الذي يتم تصديره من مرفأ البصرة النفطي قبالة سواحل جنوب العراق، الجزء الأكبر من صادرات وإيرادات البلاد.

وقال أحد المصادر إن هذه الخطوة قد تعمل على استقرار جودة الخام العراقي للمشترين، لكن تكاليفها قد تزيد إذا قررت “سومو” إزالة آلية الأسعار المستخدمة حاليًا لتعويض المشترين عن تقلبات الجاذبية في.

وبحسب الإشعار، ستحدد “سومو” أسعار البيع الرسمية لكل فئة من الفئات الثلاث.

ويتعين على المشترين إخطار “سومو”، بحلول 13 نوفمبر، بالكمية التي يخططون لرفعها لكل درجة في عام 2021.

ويمكن ترشيح خام “البصرة المتوسط” إما كجزء من كميات مطلوبة بالفعل للمشترين أو ككمية إضافية لعام 2021.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالرغم من تذبذب الطلب.. العراق يرفع أسعار نفطه على “أكبر زبائنه”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالرغم من تذبذب الطلب.. العراق يرفع أسعار نفطه على “أكبر زبائنه”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).