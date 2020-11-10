اصابة جنديين بهجوم مسلح غربي الانبار 

2020/11/10 | 08:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار ..

أفاد مصدر امني في محافظة الانبار ،الثلاثاء، باصابة جنديين اثنين بهجوم مسلح استهدف حاجز امني غربي الانبار .

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجموعة من عصابات داعش الاجرامية شنت في ساعة متقدمة، اليوم، هجوم مسلح على حاجز امني بقضاء هيت غربي الانبار ،ما ادى الى اصابة جنديين اثنين بجروح مختلفة تم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم”.

واضاف المصدر ان “القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق بحثا عن المتورطين الذي لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة ، مبينا ان” القوات الامنية عززت من تواجدها في المكان المستهدف”.



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