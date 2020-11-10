2020/11/10 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشف وزير التخطيط خالد نجم البتال، عن دخول الاتفاقية العراقية الصينية التي ابرمتها الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما نفت وجود اتفاقية مماثلة مع مصر.

وقال البتال في حوار مع قناة العراقية الرسمية وتابعته /المعلومة/، إنه “خلال الأيام الثلاثة الماضية كان هناك نقاش مع السفير الصيني في العراق بخصوص الاتفاقية الموقعة مع الصين”، مبينا أن “الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن بدء الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ”.

وأضاف وزير التخطيط، أن “الاتفاقية الصينية تتضمن شقين الأول وهي اتفاقية المحاسبية والثانية وهي اتفاقية النفط”.

وبشأن وجود اتفاقية مماثلة مع مصر أكد البتال “عدم وجود اتفاقية مصرية بهذا الخصوص”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الكاظمي تتبرأ من الاتفاقية المصرية وترضخ للصينية: ستدخل حيز التنفيذ خلال أيام) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الكاظمي تتبرأ من الاتفاقية المصرية وترضخ للصينية: ستدخل حيز التنفيذ خلال أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).