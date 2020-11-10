التخطيط: قطار بغداد المعلق سينفذ من قبل شركتي ألستوم الفرنسية وهونداي الكورية

2020/11/10 | 09:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، مواصلة الوزارة لجهودها الحثيثة مع الحكومة الفرنسية لايجاد تمويل لمشروع قطار بغداد المعلق.

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