عقوبات أمريكية منتظرة على إيرانيين قمعوا المحتجين على النظام

2020/11/10 | 09:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت ثلاثة مصادر مطلعة أمس الإثنين، إن من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات في مطلع الأسبوع على أقرب تقدير ضد إيرانيين شاركوا في قمع مظاهرات مناهضة للحكومة في إيران قبل نحو عام.

وذكرت المصادر التي طلبت حجب أسمائها، أن الإعلان سيتزامن مع ذكرى مرور عام على ما يُعتبر أعنف قمع للمحتجين في إيران منذ 1979.

وقال أحد المصادر إن الإعلان في الأسبوع المقبل سيكون خطوة كبيرة تشمل أفراداً كثيرين وعشرات الكيانات الإيرانية.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية أو البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على طلب للتعقيب على العقوبات المحتملة.

يُذكر أن رويترز قالت في وقت سابق نقلاً عن ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية، إن حوالي 1500 شخص قُتلوا في الاضطرابات التي استمرت حوالي أسبوعين بدءاً من 15 نوفمبر(تشرين الثاني) 2019، ويشمل هذا العدد ما لا يقل عن 17 مراهقاً وحوالي 400 امرأة إلى جانب أفراد في قوات الأمن الإيرانية، والشرطة.

وأعلنت الداخلية الإيرانية مقتل حوالي 225 شخصاً في الاحتجاجات، التي أشعلت فتيلها تقارير إعلامية عن رفع أسعار البنزين 200%.

وقالت المصادر، ومن بينها مسؤول أمريكي وشخصان على دراية بالأمر، إن الإدارة الأمريكية تعكف على التجهيز العقوبات منذ أشهر.

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