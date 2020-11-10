تسجيل هزتين أرضيتين في السليمانية

2020/11/10 | 09:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلنت وزارة النقل العراقية ،الثلاثاء ، عن تسجيل مراصدها في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزتين أرضيتين في قضاء بازيان من محافظة السليمانية .

وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الهزة قد بلغت قوتها (6’4) درجة على مقياس رختر في قضاء بازيان من محافظة السليمانية ،وتم الشعور بها بقوة من قبل المواطنين ، واعقبه حدوث هزة ارضية اخرى في تمام الساعة 2,24,31 بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها ( 3,4) درجة على مقياس رختر” .

ودعت الوزارة المواطنين الكرام الى “أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي”.



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