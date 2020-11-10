تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة 4.6 في السليمانية

2020/11/10 | 09:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية، فجر اليوم، في قضاء بازيان بمحافظة السليمانية عند الساعة (2:18:26) بالتوقيت المحلي للمحافظة.وذكر تقرير للهيأة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الهزة الأرضية بلغت قوتها 4.6 درجة على مقياس رختر في قضاء بازيان بمحافظة السليمانية، حيث شعر بها بقوة من …

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