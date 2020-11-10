الطاقة النيابية تكشف عن أجور الكهرباء في العراق وجبايتها سنوياً

2020/11/10 | 09:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت لجنة الطاقة النيابية، عن أجور الطاقة الكهربائية التي تباع سنوياً، لجميع الأصناف الحكومية والمنزلية والصناعية والتجارية والزراعية في العراق، مشيرة الى انها تقدر بنحو 4 ترليونات دينار، فيما بينت ان ماتحققه وزارة الكهرباء من الجباية يصل الى حدود 24% أي نحو ترليون دينار سنوياً.وقال عضو اللجنة صادق السليطي في …

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