لا يستوفى إلاّ ربعها.. البرلمان: 4 ترليونات دينار أجور الكهرباء

2020/11/10 | 09:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، أن أجور الطاقة الكهربائية التي تباع سنوياً، لجميع الأصناف الحكومية والمنزلية والصناعية والتجارية والزراعية ما يقارب 4 ترليونات دينار، وهي قوائم مدعومة حكومياً، ولكن ما تحققه وزارة الكهرباء من جباية يصل الى حدود 24 بالمئة أي نحو ترليون دينار سنوياً.

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