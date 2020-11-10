بالوثائق.. مقترح نيابي لتشريع قانون تجريم الاساءة للرسول محمد

2020/11/10 | 09:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن النائب صباح الساعدي، تقديم مقترح قانون كامل لتجريم الاساءة للرسول محمد في مجلس النواب، مشيرا الى ان القانون يلزم الحكومة بطرد البعثة الدبلوماسية التي تسيء بلادها الى النبي، من العراق.

وقال المكتب الاعلامي للساعدي في بيان، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (10 تشرين الثاني 2020)، انه "بعد دعوة الزعيم العراقي حجة الاسلام والمسلمين السيد مقتدى الصدر لجعل هذا العام (عام الرسول والرسالة) على كافة الاصعدة الدينية والعلمية والثقافية والاجتماعية والقانونية والسياسية، واستجابة لذلك الشيخ النائب صباح الساعدي يتقدم بمقترح قانون كامل لتجريم الاساءة لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم".

وذكر الساعدي ان "هناك ما يقارب المائة من اعضاء مجلس النواب وقعوا على تقديم مقترح قانون تجريم الاساءة لرسول الله الاكرم"، مبينا ان "مقترح القانون يسد فراغا تشريعيا في قانون العقوبات العراقي يتناول موضوع تجريم الاساءة للنبي".

واشار الساعدي الى ان "مقترح القانون حدد كيفية التعامل مع البعثات الدبلوماسية التي تسيء الى رسول الله والزم مقترح القانون الحكومة بطردها من العراق"، مؤكدا ان "مقترح القانون اوجب مجموعة اجراءات يتخذها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تجاه الدول التي يسيء مسؤولوها التنفيذيون او التشريعيون الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اهمها المقاطعة السياسية والاقتصادية وطرد بعثتها الدبلوماسية حتى تعتذر عن الاساءة رسميا للعراق وشعبه".

وأوضح ان "موقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحكومته ورئاسة البرلمان ضعيف جدا تجاه اساءة رئيس فرنسا للرسول الاكرم صلى الله عليه واله بل كان لم يكن لهم موقف اصلا يتناسب مع الاساءة"، مشيرا الى "تحول الاساءة للرسول في الغرب من افراد الى رؤوساء دول ومسؤولين فيها يؤدي الى خلق عداوة وكراهية عارمة بين الدول".

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