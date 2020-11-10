هزتان ارضيتان تضربان السليمانية

2020/11/10 | 09:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل الاتحادية تسجيل هزتين ارضيتين في محافظة السليمانية فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان لها حصل PUKmedia على نسخة منه، ان المراصد في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم الموافق 10/ 11 / 2020 في بازيان من محافظة السليمانية عند الساعة (2:18:26) بالتوقيت المحلي للمحافظة.

واضافت الوزارة ان الهزة قد بلغت قوتها (6’4) درجة على مقياس ريختر، وتم الشعور بها بقوة من قبل المواطنين، واعقبه حدوث هزة ارضية اخرى في تمام الساعة 2,24,31 بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (3,4) درجة على مقياس ريختر.

PUKmedia / إعلام وزارة النقل ‌

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