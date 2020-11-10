المالية النيابية تجتمع لاعداد صيغة نهائية لقانون الاقتراض

2020/11/10 | 09:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تعقد اللجنة المالية النيابية اجتماعا اليوم الثلاثاء لوضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون تمويل العجز المالي لادراجه على جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الاربعاء.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان اللجنة المالية اتفقت مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الاجتماع الاخير معه يوم الاثنين على تمرير قانون تمويل العجز المالي، مشيرا الى ان مبلغ الاقتراض المسموح به للحكومة في القانون ستحدده اللجنة في اجتماعها اليوم.

وأضاف ان رئاسة الوزراء وفي مشروع القانون حددت المبلع عند 41 ترليون دينار عراقي، لكن في الاجتماع قلت المبلغ الى 31 ترليون، مشيرا الى ان اللجنة ستحدد المبلغ بين 15 الى 20 ترليون وبما يضمن تأمين رواتب الموظفين والنفقات الضرورية.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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