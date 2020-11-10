أسعار النفط تقفز 8% بسبب لقاح كورونا

2020/11/10 | 09:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قفزت العقود الآجلة للنفط حوالي 8 بالمئة مسجلة أكبر مكاسبها ليوم واحد في أكثر من 5 أشهر، بعد أن أعلنت “فايزر” عن نتائج مبشرة للقاحها المضاد لكوفيد-19.وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 2.95 دولار، أو 7.48 بالمئة، لتسجل عند التسوية 42.40 دولار للبرميل.وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.15 دولار، أو 8.48 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 40.29 دولار للبرميل.وكان الخامان القياسيان قفزا أكثر من 4 دولارات في وقت سابق اليوم.وارتفعت أسواق النفط بعد أن أشارت السعودية إلى أنها ومنتجين آخرين للخام قد يعدًلون اتفاقهم الحالي لخفض الإمدادات وربما يحجبون المزيد من البراميل عن السوق إذا هبط الطلب في الشتاء مع تزايد الإصابات بالفيروس وقبل أن يكون اللقاح متاحا على نطاق واسع.



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