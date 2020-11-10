الإعمار: 75% نسبة تغطية مشاريع الماء الصالح للشرب في العراق

2020/11/10 | 09:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، الثلاثاء، أن نسبة تغطية مشاريع الماء الصالح للشرب تصل الى نحو 75 بالمئة، بينما تعمل لإنجاز شبكات المجاري في واسط والانبار وكركوك.وقال وكيل الوزارة جابر الحساني في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “هذه النسبة تعد مؤشرا جيدا على توفير الخدمات في عموم المحافظات”، مشيرا الى ان “الوزارة تسعى لتوفير الماء الصالح للشرب ومواجهة تحديات نقص موارد المياه ونوعيتها”.وأضاف الحساني، ان “ابرز التحديات التي تواجه هذا القطاع ارتفاع نسبة الضائعات نتيجة تكسر الشبكات والتجاوز عليها وتقاطعها مع الخدمات الاخرى، فضلا عن قدمها وعدم وجود اعمال صيانة لها، الى جانب الهدر الناجم عن سوء الاستخدام والاضرار التي لحقت بالمنشآت نتيجة الاعمال الارهابية والتي انعكست على نسبة المخدومين، والافتقار الى نظام متكامل لادارة وتنظيم عمليات الانتاج والصيانة والتصفية والتوزيع والتعرفة بما يضمن الاداء الامثل للمنظومات وتحسين كفاءة الاداء للعاملين لمواكبة التطورات المعاصرة في تقنية تنفيذ مشاريع الماء، إلى جانب تذبذب الطاقة الكهربائية وانقطاعها على الرغم من كون معظم المشاريع والمحطات والمجمعات مستثناة من القطع المبرمج، وغياب التشريعات والقوانين الرادعة للمتجاوزين لمختلف الحالات وعدم تعديل وتفعيل الموجود منها”.واكد الحساني “السعي لتحسين نوعية الماء المنتج في المشاريع عن طريق التأهيل السنوي لها، وضمان استخدام الكميات المناسبة من المواد الداخلة في تنقية المياه كما ونوعا وتحسين وتطوير المختبرات في المشاريع وجميع مواقع الانتاج والتوزيع باتجاه زيادة عدد وانواع الفحوصات وفقا للمواصفات العراقية والعالمية”.



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