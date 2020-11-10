داعش يختطف ٤ مواطنين غربي الانبار

2020/11/10 | 10:03 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، ان ٤ مواطنين اختطفهم تنظيم داعش من قريتهم شمال الرطبة غربي الانبار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "داعش اختطف ٤ مواطنين من قرية ناذرة شمال الرطبة، ٣١٠كم غربي الرمادي ونقلهم الى جهة مجهولة في عمق الصحراء"، دون مزيد من التفاصيل.

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