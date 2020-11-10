احتراق احد خزانات مستودع الطوبة النفطي في البصرة

2020/11/10 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادتعرض احد خزانات مستودع الطوبة النفطي في قضاء الزبير غربي البصرة الى صاعقة رعدية ليلة البارحة ادت الى اشتعال النيران فيه.

وقال مصدر امني في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "فرق اطفاء متعددة من شركة نفط البصرة وحقول الرميلة شاركت باخماد الحريق والسيطرة عليه بعد ساعات من اندلاعه، دون حصول اي اضرار بشرية".

وشهدت محافظة البصرة في وقت متأخر من ليل البارحة هطول أمطار غزيرة على مناطقها، تخللها رعد وبرق.

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