2020/11/10 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

قال المدير الأقدم لبرنامج العراق في دائرة الامم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، بير لودهاس، اليوم الثلاثاء (10 تشرين الثاني 2020)، إن عصابات داعش خلفت تلوثاً معقداً من الألغام والمخلفات الحربية في المناطق المحررة من سيطرة التنظيم في العراق.

وذكر لودهاس في تصريح صحفي، أن "الصراعات المتعددة أنتجت تلوثاً كبيراً بالألغام والمخلفات الحربية، غالبيتها في مناطق الشريط الحدودي بين العراق، والكويت، وتلوثاً آخر من المواد المتفجرة العبوات الناسفة المبتكرة"، مشيراً إلى أن "هذا أحد أسباب تأسيس دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق، لدعم الحكومة العراقية، ولعب دور تنسيقي مع الجهات المتعلقة بهذا الأمر".

وأضاف قائلاً: "يستحيل تحديد أعداد المخلفات الحربية والألغام والمواد المتفجرة الأخرى في العراق، خاصة في المناطق المحررة بسبب كثرة المواد المتفجرة جاثمة تحت الأنقاض والمنازل والأبنية المهدمة والمتضررة".

وأكد، أن "العراق تميز بأنه أحد أكبر البلدان الأكثر تلوثاً بالألغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة، وهذا الأمر يتطلب جهداً دولياً جباراً ومصادر، وجهود خاصة لتطهير البلد منها".

واستبعد المسؤول الأممي تحديد وقت لتطهير العراق من الألغام، لأن ذلك يعتمد على الأدوات والمصادر المستخدمة على الأرض، إضافة إلى التمويل الذي قد لا يكون مستمراَ بشكل سنوي.

وتابع قائلاً: "نعمل مع الحكومة العراقية على تحديد الأولويات في المناطق المحررة التي تحتاج إلى تطهير من الألغام، ولنا فرق تعمل في مناطق تلعفر، والأنبار، وقريبا في قضاء سنجار، ولدينا أيضا فريقان تحت التدريب في منطقة كرمليس في الموصل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أممي: داعش خلف تلوثاً معقداً من الألغام في المناطق المحررة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول أممي: داعش خلف تلوثاً معقداً من الألغام في المناطق المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).